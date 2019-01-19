AK Parti'den anket hamlesi! Erdoğan talimatı verdi

AK Parti, kararsız seçmenlerin yanı sıra sandığa gitmeyi düşünmeyen %10’luk kitle üzerinde yoğunlaşırken, saha çalışmalarını da bu strateji ile yapıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti’de 31 Mart mahalli idareler seçimleri konusunda yürütülecek genel kampanyanın yanı sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirler konusunda özel strateji toplantıları yapılıyor.

Mahallî seçimler için yaptırılan kamuoyu yoklamalarında, adayların belli olmasına rağmen, kararsız seçmen kitlesinin yüzde 25-30 arasında çıkması tüm siyasi partilerin gözünü bu kitleye çevirmesine sebep oldu. AK Parti’nin yaptığı değerlendirmelerde, kararsız kitlenin büyük bölümünü bir önceki seçimde AK Parti’ye oy veren seçmenlerin oluşturduğu ve kararsız seçmenin sandığa gittiğinde tercihinin yine AK Parti’den yana olacağı görüşü öne çıkıyor.

AK Parti’nin üzerinde hassasiyetle durduğu başlık ise kararsız kitlenin içindeki ‘sandığa gitmeyi düşünmeyenlerin’ oluşturduğu oran. Sandığa gitmeyi düşünmeyen yüzde 10 civarındaki seçmen kitlesinin seçim sonuçlarına büyük etkisi olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Bu ihtimalden hareketle AK Parti, öncelikli olarak kararsız seçmen ve sandığa gitmeyi düşünmeyen kitle üzerinde yoğunlaşırken, saha çalışmalarını da bu strateji ile yapıyor.

Üç büyük il analizi

AK Parti yönetiminin seçimlere yönelik yaptığı değerlendirme toplantılarında İstanbul’u kazanma konusunda bir risk olmadığı görüşü öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da İstanbul’la ilgili bizzat çalışacağı ve AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ın sahaya çıkması ile birlikte İstanbul’daki kararsızların oranının düşeceği ve muhalefet ile aradaki farkın açılacağı belirtiliyor.

Ancak, Ankara konusunda kritik bir durum söz konusu. AK Parti kurmayları, Ankara anketlerinde Cumhur İttifakının adayı ile muhalefetin adayı arasında kıl payı denebilecek bir fark olduğunu dile getiriyor. AK Parti kulislerinde, muhalefetin adayı Mansur Yavaş’ın 2014 seçimlerindeki gücünün kalmamasına rağmen, büyük bölümünü AK Parti seçmeninin oluşturduğu kararsızlar ile sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin tavrının seçim sonuçlarında büyük etkisi olacağı değerlendiriliyor.

AK Parti’nin öncelikli hedefi de özellikle Ankara’da, seçmenin sandığa gitmesini sağlamak olduğu vurgulanıyor. İzmir seçimlerini AK Parti’nin kazanmasının ‘sürpriz’ olacağı değerlendirildiği AK Parti’de, CHP’nin adayını henüz açıklamamış olması ve hem büyükşehir hem de ilçe adayları ile ilgili tartışmanın sürmesinin AK Parti’nin lehine olduğu görüşü dile getiriliyor.

CHP içinde yaşanan bu tartışmanın büyükşehir olmasa bile, bazı ilçelerde seçimleri Cumhur İttifakı lehine çevireceği belirtiliyor ve özellikle ilçe belediye sayısının artırılması üzerine strateji uygulanıyor.