AK Parti'den 'anket' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı medya organlarında ''AK Parti'ye yakın anket şirketi'' diye lanse edilen ''MAK Araştırma'' şirketi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hamza Dağ'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

MAK Araştırma firması ile partimizin herhangi yakınlığı ve çalışması bulunmamaktadır. Nitekim dün ve bugün basında yer alan haberlerde yer verilen söz konusu firmanın AK Parti’ye yakın olduğuna dair ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Araştırma alanında az çok bilgiye sahip olan herkesin de bileceği gibi 12 saatten kısa bir süre içerisinde CATI yöntemi ile 33 bin kişilik bir araştırma yapılabilmesi mümkün değildir.

Yapıldığı iddia edilen bu tür sahte araştırmalar ile reklam yapmaya çalışmak hem araştırma sektörüne zarar vermekte hem de toplumu yanlış bilgilendirmektedir.