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Gündem

AK Parti'den Ankara Barosu'na sert çıkış

AK Parti, İslam'ın eşcinsellikle ilgili hükmünü söylediği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldıran Ankara Barosu'na sert tepki gösterdi.

2020-04-27 11:07:00 - 2020-04-27 11:14:19
AK Parti'den Ankara Barosu'na sert çıkış

yeniakit.com.tr AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam'ın eşcinsellikle ilgili hükmünü söylediği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldıran Ankara Barosu'na sert çıktı.

"Tam bir terbiyesizlik"

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir. İnsanların inandıkları değer sistemine göre konuşması en doğal haktır. Anormal olan bunun tersini talep etmektir. Ankara Barosu’ndan kafasını uzatan faşist zihniyet, Sayın Ali Erbaş'ı en temel haktan mahrum etmeye çalışan küstahça bir saldırganlık sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

Ankara Barosu'ndan skandal ifadeler

Hutbesinde İslam'ın eşcinselliği lanetlediğini belirten Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın nefret suçu işlediğini iddia eden Ankara Barosu, “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını savunan Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

"İt ürür kervan yürür demiş "atalarımız.
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hizipsavar

tamam velevki ibnesiniz ama bu kadarıda fazla. derhal o baro fesh edilsin. bu ne ya ibnelik ne zamandır bu ülkede normal oldu.
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