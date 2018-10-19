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AK Parti'den 'Af' açıklaması

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin af teklifine ilişkin yaptığı açıklamada "AK Parti rasyonel iş yapan bir partidir. Milletin gönlünün razı olmadığı, vicdanen de kabul etmediği hiçbir düzenlemeden yana olmayız." dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 11:50
AK Parti'den 'Af' açıklaması

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen eğitim toplantısında partili kadınlara seslendi.

AK Parti'nin kuruluş ilkelerini hatırlatarak, partililere bazı tavsiyelerde bulunan Yazıcı, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Yazıcı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin, "Önümüzde çok önemli bir seçim var. Hata yapma marjınız yok diyebileceğimiz bir seçim." ifadelerini kullandı.

"Hepimiz seçimlerde adaylarımızın arkasında olmalıyız"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim yakınımdır, ahbabımdır, arkadaşımdır değil, donanımlıdır, yetkindir, birikimlidir ve güvenilir bir kişidir." ifadelerini hatırlatan Yazıcı, referanslarda değer hükmü biçen sözcüklerin bunlar olması gerektiğini vurguladı.

Karar verdikten sonra adayları tartışmanın doğru olmadığına değinen Yazıcı, "Karar aşamasına kadar bu tartışmalar devam eder. Karar verdikten sonra hepimiz seçimlerde adaylarımızın arkasında olmalıyız. Dolayısıyla, önümüzdeki seçimde yeni hükümet modelinin siyasi kültürü, teamül hukukunu oluşturacak yerel kadroları iktidara taşıyacağız. Bu bakımdan da son derece önemli. Her birimize büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

"Hukuk, adalet önemlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, MHP'nin af teklifine yönelik de şu görüşlerini paylaştı:

"AK Parti rasyonel iş yapan bir partidir. Milletin gönlünün razı olmadığı, vicdanen de kabul etmediği hiçbir düzenlemeden yana olmayız. Dolayısıyla, Meclis'e getirilen bu teklifi de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Hukuk önemlidir, adalet önemlidir ve elbette ki biz bütün bu süreçleri çok zengin birikimimizi, tecrübelerimizi devreye sokmak suretiyle inşa ediyor, yönlendiriyoruz."

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:50
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı
  2. af

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