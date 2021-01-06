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Gündem Ak Parti’den 3 isme suç duyurusu
Gündem

Ak Parti’den 3 isme suç duyurusu

AK Parti tarafından İlker Başbuğ, Can Ataklı ve Fikri Durmuş Sağlar için 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:02:00 -
Ak Parti’den 3 isme suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyerek halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalışan Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken hemen peşinden Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmaya çalışan ifadeleri vesayet tartışmalarını alevlendirdi.

CHP'li sağlar: Bunlarla mücadele edilmeli

CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

Tüm bu açıklamaların ardından AK Parti 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

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Yorumlar

DRSN

HAA ŞÖYE VEKİLLER TWET LERİNİZ NERDE UYUYUN Bİ DILLO GÜNDEM BELİRLİYOR SİZİN İŞİNİZ BAKMATIKTEN PARA ÇEKMEKMİ NERDESİNİZ VEKİLLLEEEEEERRRRR
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abdrhman

geç bile kalıyorsunuz iyice şımardılar.
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