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Siyaset AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
Siyaset

AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

Yeniakit Publisher
2023-11-07 22:31:00 -
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti, yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.

Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.

Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

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