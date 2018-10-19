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AK Parti'de üç dönem kuralı yerel seçimlerde uygulanacak mı?

AK Parti 2019 yerel seçimlere hazırlanıyor. Mart seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olacaklar bir taraftan başvurularına yaparken diğer tarafdan da AK Parti'de üç dönem kuralına takılan belediye başkanlarının aday olup olmayacağı merak ediliyordu. AK Parti'den üç dönem kuralına takılan belediye başkanları konusunda son dakika açıklama geldi.

19 Ekim 2018 Cuma 14:20
AK Parti'de üç dönem kuralı yerel seçimlerde uygulanacak mı?

AK Parti 2019 yerel seçimlere hazırlanıyor. Mart seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olacaklar bir taraftan başvurularına yaparken diğer tarafdan da AK Parti'de üç dönem kuralına takılan belediye başkanlarının aday olup olmayacağı merak ediliyordu. AK Parti'den üç dönem kuralına takılan belediye başkanları konusunda son dakika açıklama geldi.

Üç dönemlik belediye başkanlar aday olacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 3 dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturan AK Partili belediye başkanlarına çağrıda bulunu. Turan, “Ben isterim ki 3 dönem bitiren tüm arkadaşlarımız desinler ki genel merkezimize ‘ben 3 dönem yaptım aday olmuyorum kardeşim.’ Bunu yapsın bunu bekleriz. Tüm 3 dönemlik arkadaşlarımız, ben çok iyi çalıştım, çok iş yaptım ama 40 yaşında başkan olduysam 55 oldum, 60 oldum desinler genel merkezimizi rahatlasınlar.” dedi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:20
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