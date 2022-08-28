  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'de seçim hazırlığı devam ediyor: İkna ekipleri kuruldu
Siyaset

AK Parti'de seçim hazırlığı devam ediyor: İkna ekipleri kuruldu

Sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenlerin sayısının arttığını tespit eden AK Parti ‘İkna ekipleri’ kurdu. Kararsız seçmenlere ağırlıklı olarak ekonomide atılacak adımlar anlatılacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 11:14:00 -
AK Parti'de seçim hazırlığı devam ediyor: İkna ekipleri kuruldu

2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları sürdüren AK Parti’de önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ağırlıklı olarak ‘Sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen’ üzerinde yoğunlaşacak. AK Parti yönetiminin sahada yaptığı gözlemlerde, büyük bölümü kendi seçmenleri olmak üzere, öncekilere oranla, önümüzdeki seçimlerde sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenlerin sayısının arttığı tespit edildi.

Hedef kitle belirlendi, yeni ekip kuruldu

AK Parti kaynakları “AK Parti seçmeninden uzaklaşanlar var ama henüz bizden kopmamışlar. Bu kitle başka partiye oy vermek istemiyor ama bize de vermek istemiyorlar. Bunlar sandığa gitmeme taraftarı. Bunun birçok nedeni var. Kırgınlık, küskünlük, hayat pahalılığı ve kişisel nedenlerle AK Parti’ye uzak durmaya başlayan bir kitle var. Ama aynı zamanda ikna olmaya da açık bir seçmen grubu. Bunu yapılan anketlerde çapraz sorularda da tespit ediyoruz. Bu nedenle seçimlere kadar en önemli hedeﬁmiz, sandığa gitmek istemeyen bu kitleyi ikna ederek sandığa gitmelerini sağlamak olacak. Bunun için hem ekonomik anlamda atılacak adımlar, hem de bizim birebir yapacağımız görüşmelerle seçmen ikna olacaktır” dedi.

Bu durumdaki seçmenleri tek tek analiz ettiklerini belirten parti kurmayları “Hangi seçmen bize küsmüş, kızmış? Hangi seçmen grubunda tıkanıklık var? Tüm bunları tespit edip, gereğini yapıyoruz” diye konuştu.

6’lı masa kızgınlığı

AK Parti’nin saha gözlemlerinde, diğer parti seçmenlerine yönelik de tespitler yapıldı. AK Parti kaynakları “Diğer parti seçmenlerindeki kızgınlık ise 6’lı masadan kaynaklanıyor. Örneğin ‘Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem’ diyen İyi Parti seçmeni var. Tam tersine Kılıçdaroğlu aday olmazsa sandığa gitmek istemeyen CHP seçmeni de bulunuyor” değerlendirmesini yaptı.

 

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yasin

Ak Parti Sahada mı Gülüyor geçiyorum..Büyük şehirlerde seçim öncesi olduğu gibi mi?? Belediyelerin kafelerinde dosya yazıp reise,sun sonra seçim kaybettir.Çok Üzülüyorum artık,Yine Reis kandırılmaya devam edilip 2023 çok sıkıntılı bir sürece sokuluyor…Akit sahada senin demi hiç habercin yok.Doğruları reise iletseniz…

Ali

Hayrola, secim yaklaşıyor diye mi milleti hatırladılar, kriz filan yoktu, sepetler doluyordu, halk kendine bir baksın, israf yapılıyordu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23