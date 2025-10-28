AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önemli bir karara imza atarak Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk’ü görevden aldı.
AK Parti İstanbul Başkanlığı, 'yerel yönetimlerde hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak' maksadıyla önemli bir karar aldı. Karar doğrultusunda İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı. Bu isimlerin
