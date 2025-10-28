  • İSTANBUL
AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı
AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önemli bir karara imza atarak Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk’ü görevden aldı.

AK Parti İstanbul Başkanlığı, 'yerel yönetimlerde hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak' maksadıyla önemli bir karar aldı. Karar doğrultusunda İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı. Bu isimlerin

Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk olduğu öğrenildi.

Ahmet

Akparti kendi tabanı olan dar gelirliyi ezdiği hatta bazı vekil, elitaş ve zeybekçi sgk müdürünün yersiz açıklamaları olduğu müddetçe oyunu daha fazla artırması mümkün değildir. Dahası özlem zengin gibi hanımefendilerin baş tacı edildiği partinin oyunu artırması mümkün değil. Önce akparti nerde hata yaptığını sorgulayıp hatalardan arınmalıdır. Yoksa ilçe başkanları mahalle başkanları toplumda karşılık bulmadığını bilesiniz. En önemlisi rahmetli Erbakan hocamın ekonomik politikalarını hayata geçirin, onun merhamet bakış acısıyla milletimize bakın, milletimizin yüzünü güldürün. İstanbulda 25bin ile 40bin arası en düşük kiraların sıkıştığı bir ortamda asgari ücretlinin yaşam koşullarını hayal edebilirmisiniz. Bu gidişle Faiz hortumcularını doyurmak mümkün olmayacak ve dar gelirli asgari ücretli ve emekliye sıra gelmeyecektir. Yoksa seçim zamanı millete para dağıtmakta Akpartinin oyunu yükseltmeyecektir. Gerçekleri görün başarı ve başarısızlık tamamen hükümet politikalarına endekslenmiştir.

