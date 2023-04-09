AK Parti'de Mesut Özil sürprizi

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde kritik viraj 9 Nisan’da aşılıyor. Bugün bütün partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmesi gerekiyor.

Aday çalışmalarının en yoğun mesaiyle belirlendiği parti, 6 bin 25 aday adaylığı başvurusunda bulunulan AK Parti oldu.

ÖZİL SÜRPRİZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarıyla birlikte belirlediği AK Parti aday listelerinde sürpriz isimlerin olacağı ifade edilmişti. Başkan Erdoğan’ın, “Listelerde sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entelektüel isimler var” sözleriyle duyurduğu sürprizlerden bir tanesinin spor camiasınından olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Türk futbol tarihinin en başarılı isimlerinden Mesut Özil, AK Parti’den milletvekili adayı olacak. 22 Mart’ta futbolu bıraktığını açıklayan 34 yaşındaki yıldız ismin, AK Parti’den siyaset sahnesine atılacağı öne sürüldü. Mesut Özil’in AK Parti İstanbul listelerinden milletvekili adayı gösterileceği ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

REKORLARIN ADAMI REKORLARIN PARTİSİNDE

“Dünya devi Real Madrid’de forma giyen ilk Türk”, “Arsenal tarihinde transferi için en yüksek bedel ödenen futbolcu”, “Premier Lig tarihinde 50 asiste en hızlı ulaşan oyuncu” gibi unvanlarla futbol kamuoyunda adından söz ettiren Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyordu.

Futbola Westfalia 04 Gelsenkirchen altyapısında başlayan Özil, sonrasında sırasıyla Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi.