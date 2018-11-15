AK Parti'de İstanbul ve Ankara için 10 isim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan yoğun diplomasi trafiği yürütürken diğer yandan da yerel seçim çalışmaları kapsamında aday belirlemek için yoğun mesai harcıyor.

Listeler Şubat'ta

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hafta başından bu yana illere ilişkin detaylı çalışmaları Başkan Erdoğan'a sunmaya devam ediyor. Ankara ve İstanbul dışındaki bütün illerin sunumu gerçekleştiren Özhaseki, hafta sonu ise bu iki ilin detaylarıyla sunumunu Başkan Erdoğan'a yapacak. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı için mevcut belediye başkanları dahil yapılan kamuoyu anketleri, teşkilatların görüşleri, vatandaşın görüşleri birer rapor haline getirildi. Yine bu illerin ilçelerine yönelik ayrı bir çalışma yapıldı. Bu ilçelerdeki mevcut belediye başkanları ve aday adayları ile ilgili de raporlar hazırlandı. Ankara ve İstanbul için 10'ar aday adayı belirlendi. Başkan Erdoğan'ın bu ayın sonuna doğru bazı belediye başkan adayları belirlemesi ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor. AK Parti, ayrıca Şubat ayında listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesini ardından Ankara ve İstanbul'da partililerin de katılımıyla aday tanıtım toplantısı yapmayı planlıyor..