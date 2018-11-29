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AK Parti'de flaş gelişme! 7 isim istifa etti

AK Parti'nin Adana'da görev yapan 7 ilçe başkanı, yerel seçimlerde aday olabilmek için istifalarını genel merkeze sundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:34
AK Parti'de flaş gelişme! 7 isim istifa etti

AK Parti’nin Adana'da Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Karaisalı, Saimbeyli, Feke ve Pozantı ilçe başkanları istifa etti. İstifa eden başkanların belediye başkanlığına aday olabilmek için istifa ettikleri öğrenildi.

AK Parti’nin Adana'da görev yapan 7 ilçe başkanı istifalarını genel merkeze sundu. AK Parti’nin Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Saimbeyli, Feke ve Pozantı ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini verdiği öğrenildi.

AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, Sarıçam İlçe Başkanı Hasan Karaoğlu, Ceyhan İlçe Başkanı Cemal Saim Çetenak, Saimbeyli İlçe Başkanı Yüksel Topal, Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün, Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Ekici ile Pozantı İlçe Başkanı Yusuf Arısoy görevlerinden istifa etti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçimlerde aday olmayı düşünen bürokrat ve siyasi parti yöneticileri ile ilgili görevlerinden istifaları için son tarih 1 Aralık 2018 olarak açıklanmıştı.

Dikkat çeken istifalar

AK Parti'nin aday olabilmek için istifa eden ilçe başkanları arasında özellikle iki isim dikkat çekiyor. Mevcut AK Partili belediyeler olan Yüreğir ve Ceyhan, oy potansiyeli yüksek olan ilçeler arasında yer alıyor.

Özellike Yüreğir'de rakiplerine fark atarak seçilen Mahmut Çelikçan'ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyordu. Geçmişte MHP'nin kalesi olarak bilinen Ceyhan'da ise Alemdar Öztürk ile birlikte AK Parti'nin yükselişi başlamıştı.

Kaynak: adanagundem.com

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:34
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