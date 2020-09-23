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Gündem AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor
Gündem

AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor

AK Parti büyük bir revizyona gidiyor. İl ve ilçe kongrelerini düzenleyen AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yenileniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:51:00 -
AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla il ve ilçe kongre başkanlarının yüzde 65’i yenilenecek.

AK Parti’de büyük bir değişim yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Ankara ve İstanbul başta olmak üzere il ve ilçe başkanlarının %65’i değişecek. Bu değişimde genç ve kadın kotası dikkat çekiyor.

Şu ana kadar yüzde 51 değişti

İlçe başkanlarının yüzde 51’i şu ana kadar değişenler oldu. En büyük değişim ise İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde olması bekleniyor. Partinin bu değişimlerine kadın ve genç odaklı yapılması beklenen durumlar arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğani AK Parti kongrelerin yüzde 70’ini tamamlarken hedef 1 milyon üye kotası ile her ili ve ilçenin tek tek gezilmesi gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

vatandaş

genel merkeze dokunma milletvekillerine dokunma il ilçe adam 1500 kişiyle yemekli düğün yapıyor hala vekillllll nesinden çekiniyon
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aydın

Değişen birşey olmuyor. Milletvekilleri sayesinde aynı ilçe başkanları tekrardan seçiliyor. Onlarda " Ali Kıran, Baş Kesen" olmuşlar.
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