AK Parti'de bir istifa daha! 'Hiçe sayılan bir ilçe başkanlığı görevini...'

AK Parti'den birbiri ardına istifa haberleri geliyor. Partinin Ordu Fatsa ilçe başkanı Cenan Kır, sürpriz bir kararla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Fatsa AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cenan Kır yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrif ettiği 20 Ocak Pazar günü yaşanan süreci ve bu olumsuz gelişmeleri kendilerine arz ettim. Her daim davamızın bir neferi olarak birlikte yol yürüyeceğimizi ancak bu şekliyle hiçe sayılan bir ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kendilerine ilettim. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak 31 Mart seçimlerine giderken kuruluşundan beri yol yürümekten onur duyduğum, farklı kademelerde hizmet ettiğim davam ve sevdam olan AK Partimizden değil, çift başlılığı önlemek ve sürece katkı sağlamak için Fatsa İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım”