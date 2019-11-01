AK Parti'de 300 ilçe başkanı değişiyor!

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı 1 Ocak’ta başlayıp 26 Nisan’da sona erecek 970 ilçe kongresi öncesinde teşkilatlarla ilgili rapor hazırlıyor.

Erdoğan değişim sinyalini vermişti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'li belediye başkanları ile bir araya geldiği toplantıda, kongre sürecine girildiğini ve metal yorgunluğun son izlerinin de bu süreçte silineceği ifade etmişti.

Koordinatörler tek tek rapor hazırlıyor

YeniAkit’in AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, AK Parti'de metal yorgunluğunu aşmak için rapor hazırlıklarına başlanıldı. Bu kapsamda Teşkilat İşleri Başkanlığı’na bağlı il ve bölge koordinatörleri 81 il ve 970 ilçenin mevcut teşkilat durumunu, seçim performansları ve alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı.

Yorgunluk belirtisi olanlar değişecek

İlk izlenimlere göre 1 Ocak ve 26 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak 970 ilçe kongresinden yorgunluk belirtisi olan en az 300’ünde yeni ilçe başkanlarıyla yola devam edileceği belirtildi.

Güvenlik sorguları yapılacak

İlçe başkanlarının belirlenmesinde temel kriterin ehliyet, liyakat, emniyet, dürüstlük olduğu bunun yanısıra dava bilinci, teşkilatçı olmasının da önemli olduğu, görev alacak kişilerin güvenlik sorgunlarının da yapılacağı kaydedildi.