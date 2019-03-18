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AK Parti’de 28 yöneticiye ihraç yolu

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakı’nın adayına muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:03
AK Parti’de 28 yöneticiye ihraç yolu

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakı’nın adayına muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.


Cumhur İttifakı’nın Kırkağaç Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı AK Parti’li Yaşar İsmail Gedüz’e muhalif tavırlar sergileyen ve bağımsız aday Hasan Karaosmanoğlu’nu destekleyen 28 AK Parti’linin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.



Açıklama İl Başkanı Mersinli’den geldi


AK Parti’nin tüzüğü ve ilkeleri çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığını ve gelen şikayetleri baz alarak karar aldıklarını belirten Başkan Mersinli, “AK Parti Kırkağaç İlçe eski başkanları Erdoğan Kılınç ve Ömer Hakan Öztürk başta olmak üzere Özlem Onursal, Mehmet Emin Nohutçuoğlu, Mehmet Tekşener, Osman Bildir, Mehmet Cingal, Ethem Berber, İbrahim Özgür, Ahmet Bıyun, Mehmet Kırca, Mehmet Akman, Özcan Ergin, Hatice Berber, Güllü Aydın, Sema Nurcan Öztürk, Nesrin Çetincan, Fatma Karabıyık, Dilek Turhan, Şennur Adar, Asuman Çömlek, Arif Cihan Aşan, Edip Türel, İsmail Tekşener, Derya Özdoğan, Muharrem Can Aran, Erkurt Mert Hızman ve Muhammet Salih Aydın’ın da aralarında bulunduğu toplam 28 kişi Kırkağaç ilçemizde Cumhur İttifakı adayına muhalif tavırlar sergilediği tespit edilmiştir. AK Parti çatısı altında siyaset yapan, bu kimliği taşıyan herkesin, partimizin siyasi hassasiyetlerine riayet etme gibi bir mecburiyeti vardır. Bizim için her belediye kıymetlidir. İlk defa aldığımız belediye de göreve devam ettirdiğimiz belediye de kıymetlidir. AK Parti’ye zarar getirmeden, ilkelerimizi korumamız gerekir. Eğer korumazsak AK Parti’nin siyasi misyonuna zarar vermiş oluruz. Uyarılara rağmen düzelmeler söz konusu olmazsa partimizin kurucu değerleri devreye girer. Biz de bu çerçevede gelen şikayetler ve il yöneticilerimizin yapmış olduğu çalışmaları neticesinde Kırkağaç ilçemiz de partimizin kimliğine zarar getirebilecek kişiler tespit ederek gerekli çalışmayı başlattık" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:03
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