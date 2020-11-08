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Aktüel AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi
Aktüel

AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi

Abdül Selami Delibalta, yeniden başkan seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:42:14 -
AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresinde, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta, yeniden başkan seçildi.

AK Parti Zeytinburnu 7. Olağan İlçe Kongresi, Kazlıçeşme'deki Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, mevcut başkan Abdül Selami Delibalta'nın aday olduğu tek listeyle seçime gidildi.

Delibalta yeniden ilçe başkanı seçildi.

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