“AK Parti yüzde 47 alsın...”

yeniakit.com.tr Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili, bugün Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara geldi. Yorumlarıyla programa destek veren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazete manşetleri üzerinden gündemi yorumladı.

28 Şubat faillerinin cezalandırılmaması halinde ilk fırsatta aynı eylemi gerçekleştireceklerini belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, “Allah korusun, diyelim ki 31 Mart’ta AK Parti yüzde 40 civarında bir oy aldı. Bir öncesi seçime göre, MHP ile birlikte oyları yüzde 52’nin üzerine çıkması gerekir. Yüzde 52’yi toplayamadılar, yüzde 47’lerde dolaştı. Bakın göreceksiniz, nasıl kafayı çıkaracak bunlar.” dedi.

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’ün yeni parti kuracakları iddialarıyla ilgili de konuşan usta gazeteci, “Ne yapacak Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu? Tayyip Erdoğan’ın yapamadığını mı yapacak, yoksa Çetin Doğan’ın yarım bıraktığını mı yapacak? Kimlerle kol kola yürüyecekler? Bunları açıklamaları lazım.” ifadelerini kullandı.

Tayyip Erdoğan’ın hatalarından dolayı yeni partinin kurulacağı iddiaları üzerineyse Karahasanoğlu, “E Tayyip Erdoğan günahsız bir insan diyen de yok ki. Yaptığı yanlışları hatırlatalım, söyleyelim, belirtelim, yazalım, televizyon ekranlarından hatırlatalım. Düzeltilmesi için çaba sarf edelim. Parti kurduktan sonra ne olacak? AK Parti’nin yüzde 50’lik oyunu yüzde 40’lara indireceksin. CHP’nin yüzde 30’luk oyunu yüzde 33’e çıkartacaksın.” dedi ve CHP’nin elinin güçlenmesi durumunda 28 Şubat kafasını tekrar hortlatacakları tespitinde bulundu.