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“AK Parti yüzde 47 alsın...”

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti’nin seçimlerde düşük oy alması durumunda 28 Şubat kafasının hortlayacağını söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 14:16
“AK Parti yüzde 47 alsın...”

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili, bugün Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara geldi. Yorumlarıyla programa destek veren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazete manşetleri üzerinden gündemi yorumladı.

28 Şubat faillerinin cezalandırılmaması halinde ilk fırsatta aynı eylemi gerçekleştireceklerini belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, “Allah korusun, diyelim ki 31 Mart’ta AK Parti yüzde 40 civarında bir oy aldı. Bir öncesi seçime göre, MHP ile birlikte oyları yüzde 52’nin üzerine çıkması gerekir. Yüzde 52’yi toplayamadılar, yüzde 47’lerde dolaştı. Bakın göreceksiniz, nasıl kafayı çıkaracak bunlar.” dedi.

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’ün yeni parti kuracakları iddialarıyla ilgili de konuşan usta gazeteci, “Ne yapacak Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu? Tayyip Erdoğan’ın yapamadığını mı yapacak, yoksa Çetin Doğan’ın yarım bıraktığını mı yapacak? Kimlerle kol kola yürüyecekler? Bunları açıklamaları lazım.” ifadelerini kullandı.

Tayyip Erdoğan’ın hatalarından dolayı yeni partinin kurulacağı iddiaları üzerineyse Karahasanoğlu, “E Tayyip Erdoğan günahsız bir insan diyen de yok ki. Yaptığı yanlışları hatırlatalım, söyleyelim, belirtelim, yazalım, televizyon ekranlarından hatırlatalım. Düzeltilmesi için çaba sarf edelim. Parti kurduktan sonra ne olacak? AK Parti’nin yüzde 50’lik oyunu yüzde 40’lara indireceksin. CHP’nin yüzde 30’luk oyunu yüzde 33’e çıkartacaksın.” dedi ve CHP’nin elinin güçlenmesi durumunda 28 Şubat kafasını tekrar hortlatacakları tespitinde bulundu.  

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:16
  1. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Manşetlerin Dili
  4. Muharrem Coşkun
  5. 28 Şubat
  6. Abdullah Gül
  7. Abdullah Gül yeni parti
  8. Ahmet Davutoğlu
  9. ahmet davutoğlu yeni parti

YORUM YAZ

  • osmanosman23 dk önce
    daha ortada kimse yok.bu yeni partiden de amma korktunuz ha.yenilikte keramet vardır.
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili31 dk önce
    MHP, 28 Şubat sürecinde nerdeydi? kemalist darbeye karşı tavrı ne olmuştu? Hatta 17-25 aralıktan sonra kimin yanında duruyordu?2015 Haziran seçiminde HDP ile koalisyona yanaşmayınca, FETÖ Bahçeliyi çizdi, Bahçeli de karşılık verdi! Olay bu. Şimdi Davutoğlu İSLAMİ bir parti kursa, parti destek toplasa Erdoğan da o parti ile ittifak kurup ÖZÜNE dönse daha iyi olmaz mı? kemalist ırkçılarla ittifak kurup benzemek zorunda olmaktan daha iyi olmaz mı?
  • delikadirdelikadir40 dk önce
    çetin doğan naptı ki onlar aynısını yapacak ? adam tertemiz. hepsi aklandı. develtten tazminatta aldılar.balyoz ergenekon vs hepsi fetö kumpasıydı ve siz aldanmıştınız ?
  • hulusihulusi42 dk önce
    sen 28 şubat çı zındık kafalı general tayfasının kafasını ezip kodese tıkmazsan adamlar elini kolunu sallayarak gezerse, tabi ki 28 şubat kafası ilk fırsatta hortlar ne yani, küffar üzerine düşeni yapmayacakmı?(daha gazeteciler-sermayeciler-üneversite ayağı)bunlar için daha hiçbirşey yapılmadı.Ak parti bu kafayla devam ederse pire ısırmasından kaçıyorum derken ejderha ağzına girecek haberi olsun.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu43 dk önce
    REİS BENİM BABAMIN OĞLU DEĞİL İNSANDIR HATASIDA OLACAK KUSURUDA NİHAYETİNDE BİZİM GİBİ BİR KUL HATASIZ OLMAZ AMA YAPTIĞI YÜZLERLE SAYILAMAYACAK ÇOK GÜZEL İŞLERİN HEPSİNİ BİR ANDA GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEYİZ YÜZ İCRAATIN 70 /80 İYİ GÜZEL MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN YARARINA VE DÜNYA MAZLUMLARININ İYİLİĞİNE BUNU BİR ANDA KİMSE İNKAR EDEMEZ ŞAHSEN ŞUNA İNANIYORUM NİYET ALLAHCC RIZASI VE MÜSLÜMAN ALEMİ İNSANLIK ALEMİ MAZLUMLARIN YANI MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE HİMET YANİ NİYET HALİS ALLAHCC YARDIM EDER TÜM İÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR GELSİN KİMSE ZARAR VEREMEZ NİYET HALİS OLMAZSA TÜM DÜNYA BİR ARAYA GELSE YARDIM EDEMEZ ALLAHCC ÜÇ AYLARIN YÜZÜSÜHÜRMETİNE YAR VE YARDIM ETSİN AMİN.

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