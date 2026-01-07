AK Parti Van Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü

İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, basın toplantısında, Türkiye genelindeki üye artışının yanı sıra Van iline ait güncel üye sayıları ve sahada yürütülen çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

AK Parti İl Başkanlığı Van'da çalışmalarına devam ediyor… Türkiye genelinde 11 milyonun üzerinde üyesi bulunan AK parti'nin Van'daki aktif üye sayısı da belli oldu.

Türkiye genelinde 11 milyon 543 bin 301 üyesi bulunan AK Parti’nin Van’daki üye sayısı da belli oldu. AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti'nin Van'daki üye sayısını açıkladı.

Arvas, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2 Ocak 2026'da açıkladığı güncel siyasi parti üye sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını ifade eden Arvas, üye sayısı bakımından Türkiye'nin birinci partisi olduklarını, 2025 yılında 664 binden fazla kişinin AK Parti'ye üye olduğunu dile getirdi.

ARVAS, AK PARTİ'NİN VAN'DAKİ ÜYE SAYISINI AÇIKLADI

Van özelinde yürütülen çalışmalara değinen Arvas, il kongresinin ardından sahaya indiklerini bildirerek, "Son 7 aylık süreçte 16 bin 663 yeni üye kaydı gerçekleştirdik. Böylece Van'daki toplam üye sayımız 149 bine ulaştı." dedi.

“AK PARTİ, MASA BAŞINDA DEĞİL SAHADA SİYASET YAPAN PARTİDİR”

Bu rakamla kendilerine verilen üye kotasının yüzde 230 üzerine çıktıklarını vurgulayan Arvas, elde edilen başarının yoğun saha çalışmasının sonucu olduğunu dile getirdi. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana milletle iç içe bir siyaset anlayışı benimsediğini kaydeden Arvas, "AK Parti, masa başında değil sahada siyaset yapan, milletin talep ve beklentilerini doğrudan dinleyerek yol haritasını belirleyen bir partidir." dedi.