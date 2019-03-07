AK Parti Tut İlçesinde miting gibi açılış yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Adıyaman’ın Tut İlçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında coşkulu kalabalığa seslendi.

AK Parti Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe’nin seçim koordinasyon merkezinin açılışını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve partililer yaptı.

Ulu Cami önündeki caddede binlerce kişinin katılımı ile soğuk havaya rağmen coşku içerisinde gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, “ Tut’un bir ruhu var. Tut’un bir kalbi, bir gönlü var. Sizler büyük birz heyecanla değişimin müjdesini veriyorsunuz. Tut’ta artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyalini veriyorsunuz. Bu rüzgarda, bu soğukta özellikle hanımefendiler sizleri kutluyorum. Büyük bir heyecanla bizlere, AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza ve adayımız Ercan Öncebe’ye desteklerinizi sunuyorsunuz. Ercan Öncebe seçildiği takdirde, Ankara’ya geldiğinde bütün projelerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Tut’ta çalmadık kapı bırakmayacağız. Gönüllere gireceğiz ve kapı kapı dolaşacağız. Gençler sıkmadık el bırakmayacak” dedi.

Aydın Tut ilçesine doğalgaz sözü verdi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın, “Soğuk havada bu sıcak ortamı oluşturduğunuz için sizleri yürekten alkışlıyoruz. Sizin için buradayız. Çocuklarımızın daha güzel bir Tut’ta yaşaması için buradayız. Kadınlarımız Tut ilçesinde harikalar oluşturuyor. Halk eğitim merkezinde ki kadınlarımızın muhteşem eserlerini görüyoruz. 31 Marttan sonra Ercan Öncebe ile ilçemize çok daha fazlasını getireceğiz. Tut bize 31 Mart’ı şimdiden müjdeliyor. Hayırlı uğurlu olsun.Ecan Öncebe işini gücünü bırakarak Tut’a hizmet için geldi. Hizmet kervanından Tut mahrum olmasın. Genel hizmetleri yapıyoruz ama yerel hizmetlerde bir dönem boş geçti. İstiyoruz ki iktidarıyla uyumlu Ercan Öncebe olsun. Tut’un neye ihtiyacı varsa biz sizin emrinizdeyiz. Ercan Öncebe’yi seçin doğal gazı getirelim. Bununla ilgili çalışmaları başlatıyoruz. Bundan sonra sizi üşütmeyeceğiz” dedi.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Biz laf ile değil icraatla hizmet ediyoruz. Ercan Öncebe, İstanbul’da ciddi bir işadamı olmasına rağmen tüm bunları bırakarak ilçesine hizmet etmek için geldi. Siz Ercan Öncebe ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ı seçiyorsunuz.Bizlerde sizinle birlikte ilçenin ve sizlerin emrindeyiz” dedi.

Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe, ilçede yıllardır eksikliği hissedilen konularda yatırım sözü vererek, “Yeşillikler Beldesi Tut ilçemizi daha güzel daha yeşil bir ilçe konumuna getirmek için yola çıktık. Hükümetimizin imkanlarından belediye olarak en iyi şekilde istifade etmesini sağlamaya çalışacağız. Doğup büyüdüğüm ilçeye hizmet etmek benim için bir onurdur. Bizler söz ile değil icraat gösteren bir yönetim ortaya koyacağız. Sözde değişim değil, özde gelişimin adresi olacağız. Küçük sanayi sitesinin kurulmasını,hayvan pazarı ve mezbahanenin yapılmasını sağlayacağız. Sabit pazar yeri, kadın ve erkekler için taziye evi, etüt merkezi yapacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesi kesildi.