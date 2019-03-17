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AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, belediyelerin kuruluş maksadının istihdam değil, hizmet etmek olduğunu belirterek, “Belediyede ihtiyaç olursa ona görepersonel alacağız.

17 Mart 2019 Pazar 19:43
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, belediyelerin kuruluş maksadının istihdam değil, hizmet etmek olduğunu belirterek, “Belediyede ihtiyaç olursa ona görepersonel alacağız. Personel alacaksak, daha adil ve daha şeffaf yöntemle alacağız” dedi.


AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorluoğlu, “Her gelen otogar sözünü veriyor. Ama bu sözde kalıyor” sorusu üzerine , “Mevcut otogar çocukluk yıllarımızda yapılmış. Geçtiğimizgünlerde derneği ziyaret ederek kendileriyle konuştuk. Projelerimiz arasında ilk iki yılda tamamlayacağımız projelerden biri otogar. Bunu söylüyoruz. 2 yıl içinde Trabzon’a daha modern bir otogar yapacağız” diye konuştu.


Raylı sistem projesiyle ilgili görüşlerini açıklayan Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyesinin yaptığı proje var. Onu gözden geçireceğiz revize edeceğiz. Onu yaparken vatandaşın maksimum faydalanması için gerekli tedbirleri alacağız. Otopark ihtiyacı varsa yapacağız. Birçok şehirde onlarca yıldır bu sistemler kullanılıyor. İnsanların bunlardan nasıl istifade ettiği çok net şekilde belli” şeklinde konuştu.


Muhalefetin suya yüzde 50 indirim vaadini değerlendiren Zorluoğlu, “Trabzon’daki su fiyatları büyükşehirler arasında makul seviyede. Burada sorun, eskiden köy olup sonradan mahalle olan yerlerde. Orada insanlar büyükşehir belediyesi hangi hizmeti getirdi de para istiyor. Burada mevzuatı mümkün mertebede vatanda lehine kullanacağız. Suya indirim yapacağız diyenlere sormak lazım. Nasıl yapacaklar. Nasıl karşılaşacaklar” ifadelerini kullandı.



“Maraş Caddesine müdahale edeceğiz”


Maraş Caddesinin bugünkü haliyle yayalar için sevimli olmadığını kaydeden Zorluoğlu, “ Maraş Caddesi meselesi,Maraşcaddesi şu haliyle yayalar için çok sevimli bir cadde değil. Bunu görüyoruz. Mutlaka Maraş CaddesineOrtahisar Belediyesi ile müdahale edeceğiz. Mutlaka yayalar lehine müdahale olacağını söylüyoruz. Yayaların orada daha rahat gezip alıp veriş yapacağı, korna gürültüsünden uzak biraz dahatemiz Maraş caddesi arzu ediyoruz” dedi.



“Dolmuşlar için depolama alanı”


Dolmuşların depolamaiçin Şoförler Cemiyeti ile birlikte hareket edeceklerini vurgulayan Zorluoğlu, “Siz eğer taksim yokuşunda orada tutmak istemiyorsanız,o dolmuşlara uygun depolama alanı bulmak zorundasınız. Hadi buradan gidin deyip o mesele çözülmez. Onun için şoförler cemiyetiyle bir aradayız. Birlikte çözüm bulacağız” diye konuştu.



“Kamu kuruluşunu istihdam alanı olarak görmek doğru yaklaşım olmaz”


Kamu kuruluşunu istihdam alanı olarak görmenin doğru yaklaşım olmayacağını vurgulayan Zorluoğlu, “Popülist davranmaya gerek yok. Belediye hizmetlerini görecek kadar personel istihdam eder. Sırf işe almak için adam alırsa, yatırım bütçesi olmaz. Belediyelerin kuruluşmaksadı istihdam değil, hizmet etmek. Belediyedeihtiyaç olursaona görepersonel alacağız. Personel alacaksak, daha adil ve daha şeffaf yöntemle alacağız. Belediye olarak istihdama şöyle katkıda bulunmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyenin bunu göz ardı etmesi mümkün değil. Nasıl yapacağız. Bir girişimci belediyecilik kavramını ortaya attık. Girişimci belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz. Kentsel dönüşümü TOKİ marifetiyle çözemeyiz. Belediyenin ortak olması lazım. Gayri Menkul A.Ş. Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağız. TOKİ ile birlikte işin içinde olacağız. Özel sektöre rakip olmayacağız. Sosyal konuttan bahsediyoruz. Özel sektöre destek vereceğiz. Belediyeden kimse rahatsız olmayacak. Gayri Menkul A.Ş. ile TOKİ’ye yardımcı olacağız. Ekonomik olarak zor durumda insanlara yardımcı olacağız. Bu şirket üzerinden istihdam sağlayacağız. Burada turizmi yönetmemiz lazım. Herkes kendi turizme tarif etmiş. Bunun bütüncül anlayışla bir merkezden yönetilir olması lazım. Turizm ve Spor A.Ş. kuracağız. Valilik, Sanayi Ticaret Odası, iş adamları ve derneklerin bulunduğu yapıyla bunu değerlendireceğiz. Yeni şirketler kuracağız ve bazı istihdamlar sağlanacak” şeklinde konuştu.



“Değirmendere’yi yenileme projemiz var”


Değirmendere Mahallesi’nde yenileme projelerinin olduğunu dile getiren Zorluoğlu, “Bizim Değirmendere’yi tamamen yenileme gibi niyetimiz var. Beştane sanayiyi, oradan daha uygun yerlere taşıma irademiz var. Oradaki alan bizim değil, vatandaşın tapulu yeri. Biz o alanı şehre yeni bir merkez, olarak kazandırmak istiyoruz. Çimento Fabrikasının olduğu alan buna dahil. Biz orada trafiği sahile aktaracak çalışma yapacağız. Değirmendere trafiğini rahatlatmadan Meydanı rahatlatamazsınız. Çimento Fabrikası alanı oradaki önemli alanlardan biri” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:43
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