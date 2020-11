AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz: - "19 yılda vesayet odaklarıyla tek tek ilgilenildi ve gereği yapıldı. Çok mücadele edildi. Ve vesayet odaklarıyla mücadelenin yanında ülkenin kalkınması, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kadar en ücra köşeye kadar her türlü kalkınmanın yapıldığı ve ülke ekonomisinin en az üç kat büyütüldüğüne dünya şahit oldu" - "Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yükselişi birilerini rahatsız ediyor. İçeride ve dışarıda hedef Recep Tayyip Erdoğan gösterilirken, esas amaçlarının Türkiye olduğu ve hatta onun dışında bizim kültürümüz, medeniyetimiz ve inancımız olduğunu bütün dünya bilmeli. Ama merak etmesinler bu dünya lideri nasıl 'one minute' dediyse, 'dünya 5'ten büyük' dediyse inşallah bundan sonra da dimdik duracak ve Türkiye dünyada ilk 10 devlet arasında yerini alacak" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "AK Parti ailesi 11 milyon 350 bin üyesiyle çok büyük bir aile. Büyük ve güçlü bir aileyiz. Her geçen gün bu ailemizin sayısı daha artacak. Üyelerimizle Türkiye'yi 2023, inşallah 2053'e taşıyacağız"