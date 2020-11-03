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Aktüel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Viyana'daki terör saldırısına kınama:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Viyana'daki terör saldırısına kınama:

"Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele samimi bir uluslararası çaba gerektirir. Terörizmin karşısında, Avusturya halkının yanındayız."

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:31:49 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Viyana'daki terör saldırısına kınama:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Bu lanetli saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz. Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele samimi bir uluslararası çaba gerektirir. Bu bilinç ile Avusturya halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Ömer Çelik, "Terörizmin karşısında, Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.


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