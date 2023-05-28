  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması!
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 19:09:00 - 2023-05-28 19:17:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. CHP'nin panik havası vermeye çalıştığını buna rağmen milli iradenin tecelli ettiğini belirten Çelik," Son oy sayılana kadar sonucu saygıyla bekleyen geleneğimiz var." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu..

Çelik'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

'Kimse balkon konuşması yapmasın' diyen CHP suyu bulandırıyor... 

Son oy sayılana kadar sonucu saygıyla bekleyen geleneğimiz var.

Ayrıntılar geliyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23