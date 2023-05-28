AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. CHP'nin panik havası vermeye çalıştığını buna rağmen milli iradenin tecelli ettiğini belirten Çelik," Son oy sayılana kadar sonucu saygıyla bekleyen geleneğimiz var." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu..
Çelik'in açıklamasından satır başları şu şekilde:
'Kimse balkon konuşması yapmasın' diyen CHP suyu bulandırıyor...
Son oy sayılana kadar sonucu saygıyla bekleyen geleneğimiz var.
Ayrıntılar geliyor..
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