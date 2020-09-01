AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a cevap: Aynen iade ederiz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Çelik, Diyarbakır'daki evlat nöbetine değindi. Çelik, "Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bu sene 1. yılını dolduracak. Bazılarının duyarsız kalması sözkonusu, teröre evlatlarını kaptırmış aileler, evlatlarını geri almak için büyük bir vicdan mücadelesi veriyorlar. Ailenin bir kısmı evlatlarına kavuştu, diğerleri de kavuşmayı büyük bir umutla bekliyor. O annelere bir kere daha saygılarımızı gönderiyoruz. Bütün annelerin ellerinden öpüyor, en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz" dedi.

Giresun'daki sel felaketi

Giresun'da yaşanan sel felaketine ilişkin konuşan Çelik, "Yaraların sarılması için insan üstü çaba sarf edildi. Hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. 2020 senesinde birçok doğal afetle karşılaştık. Giresun'daki seldeki çalışmaları Cumhurbaşkanımız ilçe ilçe takip etti. Bakanlarımız derhal bölgeye gitti. Gelinen noktada 179 mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmış, kapanan köy yolları açılmıştır. Bölge halkına ekonomik destek sağlanmıştır. Sel felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek." diye konuştu.

Malazgirt ve 30 Ağustos kutlamaları hakkında açıklama yapan Çelik, "Milli bayramlarımız arasında sanal yarışlar oluşturuluyor. Geçtiğimiz günlerde milletimiz için önemli günleri kutladık. Malazgirt ve 30 Ağustos zaferleri. Malazgirt ve 30 Ağustos'ta aynı mesajın verildiğini görürüz. Bir tanesinde buraya geldiğimiz diğerinde ise buraya geldiğimiz ve gitmeyeceğimiz mesajı verildi. Üzücü olan bayramların yarıştırılması. İçişleri Bakanlığı'nın bunu yasakladığı gibi şeyle söylendi bunlar yalandır. Bu yalanlar hızlı şekilde oluşturuluyor ve yayılıyor. Bir fitne şebekesi bunları yayıyor. Kovid çerçevesinde diğer bayramlarda hangi tedbirler uygulandıysa, 30 Ağustos'ta da uygulandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a en büyük kayıpları verdiren ülke olduğunu hatırlatan Çelik, "DEAŞ'la PKK/PYD arasında bağlar vardır. Hepsiyle aynı mücadele yürütülmeli. DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir" dedi.

Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların yapıldığını dile getiren Çelik şunları kaydetti:

"İstiklal marşının okunmasıyla eğitim dönemi başladı. 18 Eylül'e kadar uzaktan yürütülecek. Uzaktan eğitim TRT ile TRT Eba kullanılarak verilcek. Milli Eğitim Bakanlığımız yüzyüze eğitime geçmeyi planlamakta. Eba canlı ders uygulaması ile öğretmenler öğrencileriyle canlı ders yapabilecek. Değerli öğretmenlerimiz çevrim içi ile canlı derslerini gerçekleştirecektir. 20 bin sözleşmeli öğretmen alındı. Türkiye'nin eğitim konusundaki seferberliği ve gücü artarak devam ediyor.

Cihaz ve internet erişiminde yaşanan sorunlara bakanımız gayet şeffaf bir şekilde cevap veriyor. 1,5 milyon civarında bu sorunu yaşayan öğrencimiz olduğu söyleniyor. Bu ihtiyaçların giderilmesi için Eba destek noktaları açıldı. Öğrencilerimiz bu noktadan eğitimlerini alabilecekler.

Televizyon temine konusundaki çalışmalar tamamlandı, bilgisayar temini çalışmaları halen devam ediyor. Telefon oparatörleri ücretsiz interneti öğrencilerimize sağladı. Eba eğitim programı dünyada en çok tıklanan üç internet sitesinden biridir. Türkiye bu konuda takdir görmektedir. Bu programdan yararlanmak isteyen başka ülkelere Türkiye yardım etmektedir"

Doğu Akdeniz meselesi

Doğu Akdeniz meselesine değinen Ömer Çelik, Yunanistan'ın şimdiye kadar verdiği hiçbir sözü tutmadığını belirterek, "Çalışmaları kıta sahanlığımız içerisinde deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz, Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok" diye konuştu.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de korsanlık yaptığını aktaran Çelik, "Yunanistan boyunu aşan işlere kalkışıyor. Türkiye yüzde yüz haklıdır. AB Yunanistan'ın yaptıklarını destekler noktadır. Yapılan iş Yunanistan'ın şımarıklığını artıracak şekildedir. Yunan Başbakanı'nın gidip yalvarmadığı ülke kalmamıştır. Yunanistan güvenilir bir muhatap arıyorsa, Türkiye'den daha güvenilir bir muhatap yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Doğu Akdeniz tutumuna tepki gösteren Çelik, "Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz. Fransızların oraya Rafale uçaklarını getirerek ya da Güney Kıbrıs'la tatbikat yaparak elde edeceği hiçbir şey yok. Bütün bu diplomasinin sonucu Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır. Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz" dedi.