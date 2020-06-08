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Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Ayasofya" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağı konusunda açıklamada bulundu. Çelik, "Çalışmalar belli bir karar noktasına vardığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:09:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Ayasofya" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağı konusuyla ilgili konuşan Çelik, karar aşamasına varılınca gerekli açıklamanın yapılacağını belirtti.

Çelik, "Çeşitli siyasi tartışmalar yapıldı. Çalışmalar belli bir karar noktasına vardığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

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