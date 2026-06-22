Yağ yakmanın sırrı terlemek mi? Merak edilen sorunun cevabı

KASLARIMIZI KORUYARAK ZAYIFLAMAK: SPORUN ÖNEMİ Sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyorsak sadece ter akıtmaya odaklanmak yerine, kaslarımızı koruyacak bir egzersiz planı yapmalıyız. Hem yağ yakan yürüyüş, koşu, yüzme gibi kardiyo hareketlerini hem de kaslarımızı güçlendiren hafif ağırlık çalışmalarını bir arada yapmalıyız. Kas kütlemiz ne kadar güçlü olursa, oturduğumuz yerde bile metabolizmamız o kadar hızlı çalışır. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak vücut duruşumuzu düzeltir, omurgamızı destekler ve bizi çok daha zinde gösterir.