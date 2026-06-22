Yağ yakmanın sırrı terlemek mi? Merak edilen sorunun cevabı
Terleme, vücudun ısı dengesini korumaya yardımcı olan doğal bir mekanizmadır. Kalp-damar sağlığını destekleyen ve ciltteki gözeneklerin temizlenmesine katkı sağlayan terleme, sanılanın aksine tek başına yağ yakımını artırmaz ya da ödem sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmaz. Terleme sonrası tartıda görülen ani kilo kayıpları, yağdan değil vücuttaki su ve mineral kaybından kaynaklanır. Uzmanlar, kalıcı kilo vermenin ancak dengeli beslenme, kalori açığı ve düzenli egzersizle mümkün olduğunu vurguluyor.