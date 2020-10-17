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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Gence saldırısını lanetledi
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Gence saldırısını lanetledi

Ermenistan'ın Gence ve Mingaçevir'e yönelik sivilleri hedef alan saldırısıyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 01:29:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Gence saldırısını lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Gence ve Mingaçevir'e yönelik gerçekleştirdiği sivilleri hedef alan saldırısını lanetlediklerini belirterek, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

'Ermenistan haydut devlet gibi..'

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur.

Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir."

Ermenistan'dan Gence ve Mingaçevir'e saldırı

Ermenistan, Gence'de ve Mingaçevir'de sivilleri hedef alan iki ayrı füzeli saldırı düzenledi. Sivillerin vurulduğu saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. 

Hikmet Hacıyev'den açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırısı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ateşkesin arkasına sığınan Ermenistan ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gence ve Mingaçevir kentleri füze saldırılarına maruz kaldı. Ermenistan'a yeni füze sistemleri getirildi ve hemen Azerbaycan'da sivillere karşı kullanıldı. Gencede can kayıpları arasında sivillerde var. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentinde masum siviller, Ermenistan'ın füze saldırısı altında. İnsani ateşkese yönelik vicdansız çağrıların Ermenistan’ın bu savaş suçlarını görmesi gerekir. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı” ifadelerini kullandı.

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