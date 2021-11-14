  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Melih Gökçek'e başsağlığı mesajı
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Melih Gökçek'e başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in vefat eden kayınvalidesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 23:47:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Melih Gökçek'e başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Melih Gökçek’in vefat eden kayınvalidesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Melih Gökçek’in vefat eden kayınvalidesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Melih Bey ve Nevin Hanım başta olmak üzere tüm Gökçek ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan seçim sonuçları 2021 son dakika belli oldu mu? Bulgaristan cumhurbaşkan seçimi kim kazandı?
Dünya

Bulgaristan seçim sonuçları 2021 son dakika belli oldu mu? Bulgaristan cumhurbaşkan seçimi kim kazandı?

Bulgaristan seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bulgaristan seçim sonuçları 2021 ne zaman belli olacak? Bulgaristan seçim so..
Eroğlu 'belli sırlar var' diyerek uyardı: Türkiye'ye büyük oyunlar oynanıyor!
Siyaset

Eroğlu 'belli sırlar var' diyerek uyardı: Türkiye'ye büyük oyunlar oynanıyor!

Türkiye’ye karşı büyük oyunlar oynandığını belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bizim bildiklerimizi bils..
İP'li Durmuş Yılmaz, dövizdeki çakal operasyonunu itiraf etti: Dolar aynı gün 2 TL düşer!
Ekonomi

İP'li Durmuş Yılmaz, dövizdeki çakal operasyonunu itiraf etti: Dolar aynı gün 2 TL düşer!

'Ayakkabı' olayıyla önüne engel konulan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tüm engellemelere rağmen Merkez Bankası başkanlığına getirile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay