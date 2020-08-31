  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a tepki:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a tepki:

"Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir" - "Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:47:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına tepki gösterdi.

"Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP’den çok sert MasterChef tepkisi: Ne karşılığında yapıldı?
Medya

MHP’den çok sert MasterChef tepkisi: Ne karşılığında yapıldı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'MasterChef' yarışmasının jüri üy..
Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar
Dünya

Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar

Rus basınından İran hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırıldığına dair iddia geldi. Yapılan yayında sistemin..
İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı