AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılması kararına yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada, “KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan ‘laikçilik' haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir; demokratik hakların gaspı için kullanılamaz” ifadelerini kullandı.