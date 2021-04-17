  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki!
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur’an kurslarının kapatılması kararına ilişkin, “Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan ‘laikçilik’ haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 09:52:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılması kararına yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada, “KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan ‘laikçilik' haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir; demokratik hakların gaspı için kullanılamaz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!
Gündem

Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!

Haber Global canlı yayınında konuşan Serdar Ortaç, verdiği LGBTİ cevabı ile Buket Aydın'ı dumura uğrattı.
CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek
Siyaset

CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek

CHP zihniyeti KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına yönelik karara destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İslam ile bir p..
KVKK açıkladı! Koç'un bankasında büyük skandal
Ekonomi

KVKK açıkladı! Koç'un bankasında büyük skandal

Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası'ndaki büyük bir skandal ortaya çıktı. Bankada çalışan bir kişinin elde ettiği 2 bin 484 müşterinin k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay