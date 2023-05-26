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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu açıklaması: Buna sessiz kalıyor
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu açıklaması: Buna sessiz kalıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-26 22:55:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu açıklaması: Buna sessiz kalıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İlk defa belki de Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu’na terör örgütleri tarafından sürekli destek açıklanmasına rağmen buradaki siyasetçiler gece gündüz ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz, özerklik ilan edilecek, terörist başına imtiyaz verilecek’ gibi söylemler ve üsluplar kullanıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu bunlara sessiz kalıyor. Tüm bunlara rağmen teröre destek veren siyasetçileri ve siyasi partilerin desteğini istemiyorum demedi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’nın Kozan ilçesinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Çelik, muhalefeti eleştirdi. Seçimlerde iki aday arasında yarış olmadığına değinen Çelik, “Yarış Cumhurbaşkanımızı, tüm dünya liderleri içerinde herkes tarafından kabul edilmiş yönetme kabiliyeti ile karşı tarafın yönetme beceriksizliği arasında geçiyor. Çok uzun süredir siyasetteyim. Kimin ne söylediğinin neye karşılık geldiğini görüyorum. İlk defa belki de Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu’na terör örgütleri tarafından sürekli destek açıklanmasına rağmen buradaki siyasetçiler gece gündüz ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz, özerklik ilan edilecek, terörist başına imtiyaz verilecek’ gibi söylemler ve üsluplar kullanıyorlar. Kılıçdaroğlu bunlara sessiz kalıyor. Tüm bunlara rağmen teröre destek veren siyasetçileri ve siyasi partilerin desteğini istemiyorum demedi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sağa sola milliyetçi afişler astığına değinen Çelik, “'Hudut namustur afişlerini asmışlar' halbuki hudutları korumak için TSK’ya yetki teskeresi istendiğinde iki parti karşı çıktı. Biri HDP onlar PKK’ya karşı operasyon yapılmasın diye karşı çıktı, Cumhuriyet Halk Partisi niye karşı çıktı bu teskereye? Kimse 14 Mayıs’tan sonra sahte milliyetçilik muhafazakarlık üretmesin, bu işin bir ciddiyeti yok. İkincisi 6-7’tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Bunlar Türkiye’ye istikrar vaat eden bir tablo değil" ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazının bulunması ve diğer sondaj faaliyetlerinin Türkiye’nin enerji üstü olma yolunda ilerlemesi olduğuna dikkat çeken Çelik, “Parti yarışı bitti şimdi Türkiye’nin geleceğini oylayacağız” dedi.

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