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Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "İzmir" açıklaması:

"'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı, bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor" - "Bir siyasetçinin 'tarihte İzmir'in bayrağı varmış' diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu, biraz basiret bunu anlamaya yeter"

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:59:27 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "İzmir" açıklaması:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, güzel İzmir'in marka şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Hükümetin İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yaptığını anımsatan Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklediğini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunların yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atması gerektiğinin altını çizen Çelik, şöyle devam etti:

"Bir siyasetçinin 'tarihte İzmir'in bayrağı varmış' diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu, biraz basiret bunu anlamaya yeter. Bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti açısından nereye düştüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belliyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim' gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir."

Her gün bir siyasi öngörüsüzlük duymaktan bıktıklarını ifade eden Çelik, " 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor. Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir'in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, İzmir'in her zaman güzel olacağını, hiçbir toksik siyasi gündemin kenti kirletemeyeceğini belirtti.


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