AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP milletvekiline tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a tepki gösterdi.

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelere hakaret eden HDP milletvekilini kınadıklarını vurgulayan Çelik, "Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır." mesajını paylaştı.

Çelik, HDP milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesinin utanç verici bir tutum olduğunu belirterek, "Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır. Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve 'Evladımı istiyorum' diyen annelere 'Satılmış' demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir. Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma azmini hiçbir şey kıramaz. Diyarbakır annelerinin evlat ve vicdan nöbeti tüm insanlığa yapılmış bir çağrıdır.

Evlatlarını lanetli terör örgütlerinden kurtarmak isteyen yeryüzündeki tüm annelerin sesi Diyarbakır'da yükseliyor. Annelik bugün 'Ana gibi yar olmaz, Diyarbakır gibi diyar olmaz' diyor. Bu vesileyle Diyarbakır annelerimizin evlat ve vicdan eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz, annelerimizin ellerinden öpüyoruz."







