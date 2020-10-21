  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP milletvekiline tepki:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP milletvekiline tepki:

"Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır" - "Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır. Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve 'Evladımı istiyorum' diyen annelere 'Satılmış' demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:19:54 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP milletvekiline tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a tepki gösterdi.

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelere hakaret eden HDP milletvekilini kınadıklarını vurgulayan Çelik, "Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır." mesajını paylaştı.

Çelik, HDP milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesinin utanç verici bir tutum olduğunu belirterek, "Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes tarafından kınanmalıdır. Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve 'Evladımı istiyorum' diyen annelere 'Satılmış' demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir. Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma azmini hiçbir şey kıramaz. Diyarbakır annelerinin evlat ve vicdan nöbeti tüm insanlığa yapılmış bir çağrıdır.

Evlatlarını lanetli terör örgütlerinden kurtarmak isteyen yeryüzündeki tüm annelerin sesi Diyarbakır'da yükseliyor. Annelik bugün 'Ana gibi yar olmaz, Diyarbakır gibi diyar olmaz' diyor. Bu vesileyle Diyarbakır annelerimizin evlat ve vicdan eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz, annelerimizin ellerinden öpüyoruz."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı
Siyaset

Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı

Ahmet Hakan kendi programında, İyi Partili Ümit Özdağ'ın yaptığı gündemi sarsan açıklamalara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Program talebinin..
Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye çağrısı
Dünya

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya, İspanya ve İtalya'ya mektup yazarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerde..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay