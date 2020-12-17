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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişiminin yıl dönümü açıklaması:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişiminin yıl dönümü açıklaması:

"Tam olarak çökertilene kadar FETÖ ile mücadelede asla gevşeme olmayacaktır. Bu, Türkiye'nin varoluşu için zorunlu bir mücadeledir" - "Milletimizin ve devletimizin düşmanı bu terör örgütünün tamamen yok edilmesi vatanseverliğin gereğidir"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:47:16 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişiminin yıl dönümü açıklaması:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişimine ilişkin, "Tam olarak çökertilene kadar FETÖ ile mücadelede asla gevşeme olmayacaktır. Bu, Türkiye'nin varoluşu için zorunlu bir mücadeledir." ifadesini kullandı.

Çelik, FETÖ'nün 17-25 Aralık "yargısal darbe" girişiminin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

FETÖ'nün, millete ait egemenliği kirli odaklara devretmeyi amaçlayan bir ihanet şebekesi olduğuna dikkati çeken Çelik, "17/25 Aralık operasyonları, FETÖ'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir. 7 Şubat MİT Krizi sonrası devletimizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kirli planın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli egemenliği hedefleyen bu terör saldırısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu sayesinde boşa çıkartıldığını vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Daha sonra Türkiye’nin milli egemenliğini darbe yoluyla ortadan kaldırmak isteyen bu hain örgüte karşı milletimiz, şehitlerimiz ve gazilerimizle direnmiştir. FETÖ, devletimizi ele geçirmeye ve milletimizin egemenliğini rehin almaya ayarlanmış karanlık bir örgüttür. FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir. Tam olarak çökertilene kadar FETÖ ile mücadelede asla gevşeme olmayacaktır. Bu, Türkiye'nin varoluşu için zorunlu bir mücadeledir. Milletimizin ve devletimizin düşmanı bu terör örgütünün tamamen yok edilmesi vatanseverliğin gereğidir."


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