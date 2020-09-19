AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı ifadeleri şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır. Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan'ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye'nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan'a Afrika'daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar."

Bazı Yunan politikacılar ve bu ifadeleri kullanan basın organlarının kendi ülkelerini zavallı duruma düşürdüğünü belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullanılan ifadeleri, Türkiye düşmanı Yunan politikacılara iade ettiklerini bildirdi.

