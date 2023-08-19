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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM Barış Gücü'ne tepki: Tarafsızlığa ağır darbe vuruldu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM Barış Gücü'ne tepki: Tarafsızlığa ağır darbe vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-08-19 14:46:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM Barış Gücü'ne tepki: Tarafsızlığa ağır darbe vuruldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BM Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavıra tepki gösterdi. Çelik, "Barış Gücü'nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı tutum, çifte standart içermektedir ve Barış Gücü'nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavıra tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

Kıbrıs Türklerinin Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılmakta olan Pile-Yiğitler yolu, insani bir amaç taşımaktadır. Buna karşılık Kıbrıs'ta görev yapan BM Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur. Barış Gücü'nün Rum Kesimi'ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.

 

Barış gücü, Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin vermiştir. Dolayısıyla Barış Gücü'nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı tutum, çifte standart içermektedir ve Barış Gücü'nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur.

 
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Bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğimiz tamdır. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nün iyi niyetini istismar etmeye kalkmamalıdır. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs Türklerine eşit mesafede, tutarlı ve çifte standart içermeyen tutum sergilemesi beklentimizdir. Cumhurbaşkanımızın BM platformlarında açık ve net şekilde dile getirdiği gibi, herkes Kıbrıs'ta iki eşit egemen halk olduğu gerçeğine tam saygı göstermelidir. KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz...

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