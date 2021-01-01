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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya paylaşımı:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya paylaşımı:

"Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var"

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:07:02 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya paylaşımı:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. 'Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır.' Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu."


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