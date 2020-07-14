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Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz açıklaması:

"Kendilerine FETÖ'cülerin kullandığı tankların güvenli bölge oluşturduğuna bakmadan, FETÖ'nün öldürmek istediği Cumhurbaşkanımıza iftira atacaklarını sanıyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:19:24 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz açıklaması:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendilerine FETÖ'cülerin kullandığı tankların güvenli bölge oluşturduğuna bakmadan, FETÖ'nün öldürmek istediği Cumhurbaşkanımıza iftira atacaklarını sanıyorlar." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Kim ki Cumhurbaşkanımızla 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nı aynı cümlede kullanma gibi ahlaksız bir iftira siyaseti yapıyorsa, ona dikkat edin." değerlendirmesini yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bunu yapan, FETÖ’yü aklamaya doğrudan cesaret edemediğinden, bu ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur. Kendilerine FETÖ'cülerin kullandığı tankların güvenli bölge oluşturduğuna bakmadan, FETÖ’nün öldürmek istediği Cumhurbaşkanımıza iftira atacaklarını sanıyorlar. Bu yaklaşıma kim sahipse FETÖ’ye mazeret üretme merkezi haline gelmiştir. FETÖ'cüler Cumhurbaşkanımızı öldürmeye teşebbüs ederken, FETÖ'cülerin kullandığı tankların kendilerine neden güvenli geçiş koridoru oluşturduğu ile yüzleşsinler."


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