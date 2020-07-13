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Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik."

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:26:29 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik."
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