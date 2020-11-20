  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Pompeo'nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur"
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Pompeo'nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:23:28 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Pompeo'nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin sorumsuzluk ve hukuksuzluk olduğunu bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin uluslararası hukukun ve kararların açık ihlali olduğunu belirtti.

Pompeo'nun, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin'de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar attığına dikkati çeken Çelik, bu yaklaşımın sorumsuz bir şekilde Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmekte olduğunu kaydetti.

Çelik, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararların arkasında olduklarını ve uluslararası toplumu bu kararlara dair hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor. Pompeo'nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur. Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi mücadele devam ediyor. Her türlü hukuksuzluğa karşı Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!
Dünya

Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!

İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'de gerçekleştirilen ve aralarında prenslerin, iş adamlarının, bakanların bulund..
Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti
Medya

Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti

İzmir depremi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyar kasan sunucu Öykü Serter konuk olduğu bir Youtube kanalında uzun süre evli..
Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran çılgına döndü
Dünya

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran çılgına döndü

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmanın İran'da büyük rahatsızlığa neden ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay