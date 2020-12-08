AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK ve MYK ortak toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5)

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tank palet fabrikasının satıldığı yönündeki iddialara ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki iddiası bir yalan siyasetidir. Fabrika satılmamıştır, sadece fabrikanın işletme hakkı devredilmiştir. Bütün denetim Milli Savunma Bakanlığınındır. Fabrikanın arazisi, taşınmazları, fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ortak toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da dinlendiğine yönelik iddiaları olduğunun hatırlatılması ve bununla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Çelik, siyasi sorumluluğun sadece iktidar partisine ait olmadığını, bunun tüm siyasi partilerin paylaşması gerektiğini söyledi.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir takıntısı olduğunu gördüğünü ve sürekli olarak İçişleri Bakanlığına iftiralarda bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sefer de dinlenmekten söz ediyor. Her seferinde bu iddialar bakanımız ve yetkililer tarafından çürütüldü ama Sayın Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde yaptığının yanlış olduğunu ifade eden bir yaklaşım içerisine girmek, en azından bir özür beyan etmek yerine bu sefer başka bir iddiayı gündeme getirdi. Onlar da çürütüldü. Şimdi böylesine bir iddia koyduktan sonra bu İçişleri Bakanımız tarafından güçlü bir şekilde çürütüldü.

Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde bir bilgi, belge, delil varsa, yani bu kadar önemli bir iddiayı bu kadar delilsiz bir şekilde konuşuyorsa bu, siyasi sorumsuzluk tarihine yeni bir çentik atmaktır. O zaman götürsün savcılara versin, ortaya çıksın, bunları açıklasın. Böyle bir dünya yok. Burada İçişleri Bakanımızın verdiği cevaptan sonra söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığı halde 'Hayır, biz bu iddiaya devam ediyoruz' diyorlar. Burada siz bütün İçişleri teşkilatına, güvenlik teşkilatına, kendi devletinizin en kıymetli kurumlarından bir tanesine iftira atıyorsunuz."

Dinlemenin kanunların verdiği yetkiyle, suçla mücadele için yapıldığına işaret eden Çelik, bunun hakim kararıyla gerçekleştiğini, birden çok denetim mekanizması tarafından denetlendiğini anlattı.

Çelik, İçişleri Bakanlığının terörle mücadele ettiğine, güvenliği sağladığına, Kovid-19 salgını sürecinde çok daha büyük yükler yüklendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Onların bu şekilde bir iftiraya maruz bırakılması siyasi sorumsuzluğun ötesinde siyasi ahlak konusunda büyük bir zaafı gösteriyor. Bu açıklamaları yaparken çok dikkatli olmalılar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu neye göre söylüyor. 'Aklıma geldi söyledim', 'Öyle hissettim, söyledim.' Siyaset hayatında, devlet hayatında böyle bir şey yok."

- Tank palet fabrikası ile ilgili iddialar

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı konuşmada Tank palet fabrikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatması ve AK Partinin bu iddialara ilişkin cevabını sorması üzerine Çelik, buna defalarca cevap verdiklerini ancak açık ve net şekilde "yalan ve yıkım" siyasetinin sistematik şekilde devam ettiğini söyledi.

Çelik, her ülkenin yatırım çekmek ve kendi teknolojisini daha da güçlendirmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tank palet fabrikasıyla ilgili 'satıldı' diyor. Buradan açık ve net şekilde söylüyoruz. Bu net bir yalandır. Tank palet fabrikasının, yani esasında Birinci Ana Bakım Fabrika'mızın satıldığı iddiası açık ve net bir şekilde yalandır. 14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla, mülkiyeti Bakanlığımızda olmak üzere fabrikanın sadece işletme hakkı devredilmiştir.

Aziz milletimiz, bütün vatandaşlarımız, net bir şekilde söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki iddiası bir yalan siyasetidir. Fabrika satılmamıştır, sadece fabrikanın işletme hakkı devredilmiştir ve bütün denetim Milli Savunma Bakanlığındadır. Fabrikanın arazisi, taşınmazları, fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir. O konudaki iddiaları da tamamen yalan. Fabrikadaki tüm faaliyetler doğrudan Milli Savunma Bakanlığı tarafından denetlenecektir ve bütün faaliyetlerin icrası da Bakanlığın kontrolünde gerçekleştirilecektir."

Çelik, kamu-özel iş birliğinin fabrikanın imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek, fabrikada üretimi yapılan hususlarda yeni kabiliyetler oluşturulması için yapıldığını söyledi.

Türkiye'de pek çok yerde başka ülkelerle gerçekleştirilen yatırımlar olduğunu ve başka ülkelerle oluşturulan iş birlikleri olduğunu aktaran Çelik, "Bu da onlardan bir tanesi. Ne milli güvenliğimizi tehlikeye atan, ne milli güvenlik sırlarımızı başkasıyla paylaşan bir durum var. Mevcut fabrikanın bütün kontrolü, denetimi, mülkiyeti Bakanlığın uhdesinde. Bunun dışında bir şey değil. Sistematik olarak yalan söyleyen bir yaklaşım içerisindeler. Esas cevap vermesi gereken 'Türk ordusu satılmış' diyen milletvekiline niye sahip çıkıyorsun. Bir kere daha kınıyoruz buradan. Esas bakması gereken şey bu iken yeniden maalesef aynı yalanları söylemeye devam ediyorlar." diye konuştu.

- Aşı çalışmaları

Öte yandan aşı ile ilgili bazı spekülasyonlar olduğunu aktaran Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız, Türk bilim adamları, buradaki bu iddiaların karşısında bunları denetlemeyecek, bunların ne olduğunu bilemeyecek kadar yetersiz değildir. Türkiye'nin bu konudaki kapasitesi yüksektir, Türk bilim adamlarının kapasitesi yüksektir. Eğer vatandaşımıza, bir aşı öneriliyorsa bu, Kovid-19 salgınıyla mücadele içerisinde vatandaşımızın sağlığının korunması içindir. Bir sürü spekülatif haber görüyorum. Lütfen Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara riayet edelim. Bilgiler onların ellerinde, Sağlık Bakanlığımız bunları düzenli bir şekilde paylaşıyor. Bütün vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz ama en önemlisi maske, mesafe ve temizlik konusuna tam riayet edilmesini istirham ediyoruz."

(Bitti)