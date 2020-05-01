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Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı:

"Emek, insanlığa değer katar. Alın terleriyle dünyamızı hep daha iyi bir yer yapmaya gayret eden emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:37:10 -
AK Parti Sözcüsü Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çelik, 1 Mayıs dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyayı güzelleştiren şeyin emek, çirkinleştirenin ise her çeşit sömürü olduğuna dikkati çekti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Emek, insanlığa değer katar. Alın terleriyle dünyamızı hep daha iyi bir yer yapmaya gayret eden emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyoruz. Sömürü iklimi bozuyor, çevreyi tahrip ediyor, insanı en temel yaşam koşullarından mahrum ediyor.

Sömürüye dayanan sistemler ve ideolojiler dünyayı çirkinleştirir. Emeğin kötülüğe karşı iyilik mücadelesi, insanlık mücadelesidir."

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