AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Ercan’dan yoğun mesai

Sincan Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Murat Ercan, seçimler öncesi dur durak bilmeden vatandaşlarla bir araya geliyor.

Cumhur İttifakı ve AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, AK Parti Belediye Meclis ve MHP Belediye Meclis adaylarıyla birlikte Sincan Ortopedik Özürlü ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Sincan İşitme Engelliler Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Ercan’ı ilgiyle karşılayan vatandaşlar, görüşlerini bizzat iletmekten memnun olduklarını ifade ettiler.

Ercan, Eğitim Bir Sen 6 No’lu Şube’yi de ziyaret ederek eğitimcilerle bir araya geldi. Ercan, eğitimle ilgili her konuyu öncelikli işleri olarak gördüklerini ve eğitime desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Murat Ercan, Sincan Müftülüğünce düzenlenen "İslam’ın Kadına Verdiği Önem" konferansına da katıldı. Konferansta konuşan Ercan, “Başta şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.