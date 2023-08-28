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Gündem AK Parti Şehitkamil halk günü takdir topluyor
Gündem

AK Parti Şehitkamil halk günü takdir topluyor

Yeniakit Publisher
2023-08-28 14:25:00 -
AK Parti Şehitkamil halk günü takdir topluyor

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı’nın 6 yıldan bu yana her Salı ve Perşembe günü düzenlediği Halk günü Vatandaştan büyük takdir topluyor.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’ın ve yönetim kurulu üyelerinin vatandaşı kapı da karşıladığı ve büyük önem verdiği halk günün de Başkan Yılmaz, bire bir özel olarak vatandaşın sorunlarını dinliyor, taleplerini dikkate alıyor ve en kısa zamanda da çözüme kavuşturuyor.

Gazikent Gazetesinden İlhami Boynukısa ve Gaziantep Haberdar'dan Ökkeş İşçi ile bir araya gelen Ak Parti Şehitkamil'in sevilen Başkanı Mehmet Yılmaz, Salı ve Perşembe günleri düzenledikleri halk günü toplantılarının son derece verimli geçtiğini söyledi.

Yılmaz, "Yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğümüz halk günü toplantılarında vatandaşlarımızın sorunlarına anında cevap veriyoruz. Vatandaşlarımıza hizmeti ilke edinmiş bir parti olarak her zaman halkımızın yanındayız. Onların sorunlarını kendi sorunlarımız gibi görüyor ve çözüm odaklı çalışmalar yapıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

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