AK Parti Şehitkamil halk günü takdir topluyor

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’ın ve yönetim kurulu üyelerinin vatandaşı kapı da karşıladığı ve büyük önem verdiği halk günün de Başkan Yılmaz, bire bir özel olarak vatandaşın sorunlarını dinliyor, taleplerini dikkate alıyor ve en kısa zamanda da çözüme kavuşturuyor.

Gazikent Gazetesinden İlhami Boynukısa ve Gaziantep Haberdar'dan Ökkeş İşçi ile bir araya gelen Ak Parti Şehitkamil'in sevilen Başkanı Mehmet Yılmaz, Salı ve Perşembe günleri düzenledikleri halk günü toplantılarının son derece verimli geçtiğini söyledi.

Yılmaz, "Yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğümüz halk günü toplantılarında vatandaşlarımızın sorunlarına anında cevap veriyoruz. Vatandaşlarımıza hizmeti ilke edinmiş bir parti olarak her zaman halkımızın yanındayız. Onların sorunlarını kendi sorunlarımız gibi görüyor ve çözüm odaklı çalışmalar yapıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu.