0553 313 94 23

AK Parti seçim bürosuna saldırı!

İzmir’in Bayraklı İlçesinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne taşlı saldırı düzenlendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:26
AK Parti seçim bürosuna saldırı!

İzmir’in Bayraklı İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’ne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda içeride bulunan AK Parti Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan kafasından yaralanırken tartışmayı önlemek için dışarı çıkan Bekir Kavalcı saldırıya uğradı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştığı ve alkollü olduğu öğrenilen M.G ve Ş.E AK Parti Emek Mahallesi'nde bulunan SKM'nin camlarını taşla kırdı. Olayda iki kişi yaralanırken, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen iki kişi polise teslim edildi.
AK Parti Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan kafasından yaralanırken, Bekir Kavalcı hafif sıyrıklarla saldırıyı atlattı. Olayı gerçekleştiren saldırganlar polis ekiplerince gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Bazıları seçimi kaybedeceklerini anladı"

Olaydan kısa bir süre sonra saldırıya uğrayan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Aslan "Bu olayın açıkça provokasyon olduğu belli. Siyaseti böyle çirkin olaylara alet etmemek gerekiyor. Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bu işi kim veya kimler planlayıp yaptıysa kendi kazdığı kuyuya düşecektir. Biz Cumhur İttifakı olarak bu oyunlara gelmeyeceğiz. Seçim yarışına bize ve partililerime yakışır şekilde adabıyla devam edeceğiz. Bazı kişilere daha önce uyarıda bulunmuştuk ortamı germeyin diye. İşte sonuç ortada. Bu tip saldırılar ve provokasyonlar bizim çalışmamıza engel olmayacaktır. Seçimi kaybedeceklerini anladılar. Bu saldırıyı başarılarımızı hazmedemeyenlerin tezgahladığını düşünüyorum." dedi.

Seçim pankartlarına da saldırı

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde de Ali Aslan'ın reklam panolarına benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Smyrna Meydanı'nın çevresinde AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'ın reklam panoları yırtılarak saldırıya uğradı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 00:26
  1. ak parti seçim bürosu
  2. İzmir’in Bayraklı İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 'Hesap soracağız' dedi ve açıkladı: Birilieri Hisarcıklıoğlu'nu tehdit ediyor
    1. Erdoğan 'Hesap soracağız' dedi ve..
    2. ABD Adalet Bakanı Barr’dan Kongreye..
    3. New York'ta İslamofobi'ye karşı..
    4. "Listeleri Kandil verdi"
    5. AK Parti seçim bürosuna saldırı!
    6. Eşine sinirlendi! Uçağıyla binaya girdi
    7. Büyük skandal! CHP'nin Adalar adayı..
    8. Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması
    9. Tayland’da seçimleri cuntanın..
    10. "Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel..
    11. Cezayir milli enerji şirketinden, halk..
    12. Mısır ile Çin askeri iş birliğini..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2019
    14. Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
    15. Rusya’dan Venezuela’ya 2 uçak dolusu..
    16. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    17. İnanılmaz olay: Eşine öfkelendi,..
    18. İslam düşmanlığı ters tepti! Yeni..
    19. Malatya’da alacak verecek kavgası: 1..
    20. Gönül belediyeciliğinin projeleri..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dövize yönelik..
    22. EURO 2020'nin maskotu belli oldu
    23. Jerez pistindeki kazada 14 yaşındaki..
    24. Kamyon ve tır çarpıştı, 2 kişi yaralı
    25. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat..
    26. 30 metrelik vinçten düşen operatör..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    29. Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı..
    30. Maher Zain İstanbul'da konser verdi
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak
    Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı
    Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı