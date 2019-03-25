AK Parti seçim bürosuna saldırı!

İzmir’in Bayraklı İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’ne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda içeride bulunan AK Parti Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan kafasından yaralanırken tartışmayı önlemek için dışarı çıkan Bekir Kavalcı saldırıya uğradı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştığı ve alkollü olduğu öğrenilen M.G ve Ş.E AK Parti Emek Mahallesi'nde bulunan SKM'nin camlarını taşla kırdı. Olayda iki kişi yaralanırken, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen iki kişi polise teslim edildi.

AK Parti Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan kafasından yaralanırken, Bekir Kavalcı hafif sıyrıklarla saldırıyı atlattı. Olayı gerçekleştiren saldırganlar polis ekiplerince gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Bazıları seçimi kaybedeceklerini anladı"

Olaydan kısa bir süre sonra saldırıya uğrayan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Aslan "Bu olayın açıkça provokasyon olduğu belli. Siyaseti böyle çirkin olaylara alet etmemek gerekiyor. Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bu işi kim veya kimler planlayıp yaptıysa kendi kazdığı kuyuya düşecektir. Biz Cumhur İttifakı olarak bu oyunlara gelmeyeceğiz. Seçim yarışına bize ve partililerime yakışır şekilde adabıyla devam edeceğiz. Bazı kişilere daha önce uyarıda bulunmuştuk ortamı germeyin diye. İşte sonuç ortada. Bu tip saldırılar ve provokasyonlar bizim çalışmamıza engel olmayacaktır. Seçimi kaybedeceklerini anladılar. Bu saldırıyı başarılarımızı hazmedemeyenlerin tezgahladığını düşünüyorum." dedi.

Seçim pankartlarına da saldırı

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde de Ali Aslan'ın reklam panolarına benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Smyrna Meydanı'nın çevresinde AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'ın reklam panoları yırtılarak saldırıya uğradı.