AK Parti sayesinde Türkiye'ye gelen Turhan Çömez'den nankörlük

Bir dönem FETÖ nedeniyle kırmızı bültenle arandığı için Türkiye'ye gelemeyen ve daha sonrasında AK Parti'nin mücadeleleriyle Türkiye'ye dönen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez CHP'nin kanalı Halk TV'de AK Parti'yi hedef aldı.

Çömez, "Bana kırmızı bülten çıkarttınız. Fransa'daki interpolü ikna etmek için her türlü baskıyı yaptınız. Ben İngiltere'de cezaevlerinde kaldım. Bir tek günahım olmadığı halde tek kabahatim bu ülkeyi kötü yönetiyorsunuz demek. Hiç mi vicdanınız sızlamadı." dedi.