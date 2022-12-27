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Gündem

AK Parti sayesinde Türkiye'ye gelen Turhan Çömez'den nankörlük

AK Parti'nin FETÖ mücadelesi sayesinde Türkiye'ye gelebilen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 22:31:00 -

Bir dönem FETÖ nedeniyle kırmızı bültenle arandığı için Türkiye'ye gelemeyen ve daha sonrasında AK Parti'nin mücadeleleriyle Türkiye'ye dönen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez CHP'nin kanalı Halk TV'de  AK Parti'yi hedef aldı.

Çömez, "Bana kırmızı bülten çıkarttınız. Fransa'daki interpolü ikna etmek için her türlü baskıyı yaptınız. Ben İngiltere'de cezaevlerinde kaldım. Bir tek günahım olmadığı halde tek kabahatim bu ülkeyi kötü yönetiyorsunuz demek. Hiç mi vicdanınız sızlamadı." dedi.

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Yorumlar

kani

kim kacirdi Turkiyeden ce ha pe mi?teflon tava gibisiniz hic bir sey yapismiyor

Hamza

Bu kimki bunun gibi bisiru çıktı akpartiden buda reisin iyi niyetinden herkesi kendi gibi bilmesi Cook hain yetişmiş bu topraklarda vesselam
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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