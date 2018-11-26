AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu 2019?

AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını salı günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı kim? Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Sancaktepe AK Parti belediye başkan adayı Fazlı Kılıç olacağı söyleniyor. Fazlı Kılıç AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı olarak görev yapmakta.

Sancaktepe 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İsmail Erdem % 49.1

CHP adayı Özgen Nama % 34.8

HDP adayı Engin Aras % 7.3

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019