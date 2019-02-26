AK Parti Sancaktepe Adayı Döğücü’den engelli ve genç sporculara destek vurgusu

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de ikamet eden ampute futbolcularla buluştu. Döğücü, ampute futbolculara destek vermek ve bu konuda da iddialı olmak istediğini ifade etti.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de ikamet eden ampute futbolcuları ağırladı. AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı’nda sohbethavasında gerçekleşen buluşmada Döğücü, ampute sporcuların beklentilerini dinledi. Gençlere ve engellilere destek vermenin çok önemli olduğunu ve Sancaktepe’de bu durumu gerçekleştirebileceklerini belirten Döğücü, ampute futbolcularla çalışmanın kendisi için bir gurur olacağını söyledi. Ampute futbolcular da Av. Şeyma Döğücü’nün yaklaşımından oldukça memnun kalarak, “Sizin bu söyledikleriniz bile bizleri umutlandırıyor” dedi.

“Gençlerimizi ve engellilerimiz umutlandırmamız lazım”

Gençlerin ve engellilerin birçok şeyi yapabildiklerini göstermek ve bu durumu yaygınlaştırmak gerektiğini dile getiren Döğücü, “Ben sizlere destek vermek ve bu konuda iddialı olmak isterim. Biz bunu Sancaktepe’de gerçekleştiririz. Benim bakışım çok olumlu. Sizlerle çalışmak benim için bir gurur olur. Türkiye’ye örnek olmak isterim. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer spor kulüpleri bir şekilde gidiyor ama bizim gençlerimizi, engellilerimiz umutlandırmamız lazım. Birçok şey yapabildiklerini göstermemiz ve bunu da yaygınlaştırmamız lazım. Nasıl yaygınlaştıracağız? Başarılı örnekler oldukça yaygınlaşacak. O çocuklar umut duyacaklar. ‘Biz de yapabiliriz’ diyecekler ve adım atacaklar. Kendilerine güvenleri gelecek. Benim misyonum bu zaten. Ben hep ilkleri gerçekleştiriyorum. İnşallah sizinle de bir ilki gerçekleştiririz” diye konuştu.