AK Parti Sancaktepe Adayı Döğücü Regaip Kandili’ni vatandaşlarla birlikte kutladı

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, vatandaşların Regaip Kandili’ni kutladı.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepelilerin 3 ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili’ni kutladı. Döğücü Yunus Emre Mahallesi’nde Merkez Camii’nde yatsı namazı sonrası vatandaşların hem kandillerini kutladı hem de kandil simidi dağıttı. Cami çıkışı bir anda başkan adayını karşısında gören cemaatte teşekkür ederek Döğücü’nün kandilini kutladı.

Hastaları da ziyaret etti

Döğücü daha sonrasında hastaları ziyaret etmek üzere Şehit İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil bölümüne uğradı. Kapının önünde vatandaşlara tek tek kandil simidi dağıtan Döğücü, hem vatandaşların kandilini kutladı hem de hastalara ve yakınlarına ‘acil şifalar’ temennisinde bulundu. Bazı hastalarda Av. Şeyma Döğücü’yle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Bu mübarek ayların ülkemize, milletimize, ilçemize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum “

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlarla daha farklı manevi iklimlerde buluştuklarını dile getiren Döğücü, “Bugün Ramazan-ı Şerif’imizin habercisi olan mübarek üç aylarımızın başlangıcı olan Regaip Kandilimizi idrak ettik. Bu mübarek ayların, bu mübarek iklimin ülkemize, milletimize, ilçemize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bu güzel manevi iklimi bizde ülkemizde hissederek yaşarız. Bugün bu vesileyle vatandaşlarımıza daha farklı manevi iklimlerde ulaştık. Kandil simitlerimizi dağıttık. Kandillerini kutladık. Rabbim bize seçimlerimizi de bu demokratik ortamda, sağlık sıhhatle ve huzur içinde tamamlamayı ve tekrarlarına ulaşmayı nasip etsin” diye konuştu.